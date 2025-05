Campinas inicia 7ª microfloresta urbana com 1,5 mil mudas

A Prefeitura de Campinas iniciou, na quarta-feira (7), a implantação da sétima microfloresta urbana da cidade. A nova área verde está sendo criada na Praça Cláudia Pereira de Sá, localizada no balão de entrada do Parque Floresta, entre a Avenida Adolpho Bloch e as ruas Wilson Romero e Alziro Arten, no distrito do Campo Grande.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e integra o programa de ampliação de áreas verdes e combate às ilhas de calor. A microfloresta ocupará uma área de cerca de 1.000 metros quadrados e receberá o plantio de 1,5 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

As espécies utilizadas foram cultivadas no Viveiro Municipal Otávio Tisseli Filho, localizado no Parque Xangrilá.