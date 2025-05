Quadrilha de furto de farmácia é presa pela GCM de Indaiatuba

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Indaiatuba prendeu quatro pessoas flagradas com diversos produtos furtados de farmácias da cidade. A ação teve início após o Centro de Operações e Inteligência (COI) identificar um veículo suspeito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a GCM, o COI localizou o automóvel que estaria sendo utilizado em uma série de furtos a estabelecimentos farmacêuticos. As viaturas em patrulhamento foram acionadas e conseguiram interceptar o veículo na Avenida Coronel Antônio Estanislau do Amaral.

Durante a abordagem, um homem e três mulheres foram questionados sobre a grande quantidade de medicamentos, perfumes e cosméticos encontrados no carro. Todos os produtos haviam sido furtados de farmácias da cidade.