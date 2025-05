Fumaça preta indica impasse no primeiro dia do conclave

A fumaça preta que saiu da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, por volta das 16h (horário de Brasília) nesta quarta-feira (7), indicou que a primeira rodada de votações do conclave terminou sem a escolha do novo papa. Nenhum dos 133 cardeais-eleitores alcançou os dois terços dos votos necessários para ser proclamado pontífice.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A tradição católica estabelece que a cor da fumaça indica o resultado das votações: preta, quando não há consenso; branca, quando há um eleito. O sinal visual, combinado ao som dos sinos da Basílica de São Pedro, será o anúncio definitivo ao mundo sobre a escolha do novo líder da Igreja Católica.

A partir desta quinta-feira (8), os cardeais seguirão reunidos em absoluto sigilo, com até quatro votações por dia – duas pela manhã e duas à tarde – até que um nome obtenha a maioria qualificada exigida. Enquanto o processo estiver em curso, os cardeais permanecem isolados do mundo exterior, sem acesso a celulares, jornais ou qualquer meio de comunicação.