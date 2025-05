Deputados de Campinas rejeitam aumento de vagas na Câmara

Três dos quatro deputados federais que representam a região de Campinas votaram contra o projeto que amplia o número de cadeiras na Câmara dos Deputados, aprovado nesta terça-feira. Carlos Sampaio (PSD), Jonas Donizette (PSB) e Bruno Ganem (Podemos) foram contrários à proposta que eleva o número de parlamentares de 513 para 531. O quarto representante da região, Paulo Freire (PL), não participou da sessão.

De acordo com o texto aprovado por 270 votos a favor e 207 contra, São Paulo não ganha nenhuma cadeira adicional, mesmo sendo o estado mais populoso do país. Isso ocorre porque o número máximo permitido por estado é 70, já atingido por SP. Na prática, o estado perde força relativa na Câmara, enquanto outras unidades da federação ampliam sua representatividade.

A proposta surgiu após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que obrigou o Congresso a atualizar o número de deputados federais por estado com base no Censo de 2022, estabelecendo prazo até 30 de junho de 2025. Caso a revisão não fosse feita pelo Congresso, caberia ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelecer as novas regras.