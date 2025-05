Unicamp confirma pró-reitorias com maioria de mulheres

O reitor destacou a qualificação e trajetória dos indicados: “Vamos enfrentar momentos difíceis, mas com sabedoria e diálogo podemos superá-los”, afirmou Montagner. O novo coordenador-geral reforçou o compromisso com a escuta ativa: “Os nossos gabinetes estarão sempre abertos às pessoas. Vamos estimular o diálogo”.

Fernando Antonio Santos Coelho foi confirmado como novo coordenador-geral da Unicamp. Entre as pró-reitoras estão Ana Maria Frattini Fileti (Pesquisa), Mônica Alonso Cotta (Graduação), Cláudia Vianna Maurer Morelli (Pós-Graduação) e Sylvia Helena Furegatti (Extensão, Esporte e Cultura) . Apenas a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU) permanece sob comando masculino, com a recondução de Fernando Sarti .

A representatividade feminina também foi exaltada dentro do Conselho. A professora Anna Bentes, do IEL, disse que “é importante mulheres em cargos de comando com propostas de inclusão e alinhadas com uma visão progressista”.

Entre os principais compromissos da nova gestão estão a defesa da escola pública, a autonomia universitária, a excelência na pesquisa e o fortalecimento do contato com os estudantes. Os novos dirigentes destacaram ainda a importância da valorização de servidores, a gestão transparente e a responsabilidade institucional.