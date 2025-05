Restaurantes da RMC projetam alta de até 30% no Dia das Mães

Quase 80% dos bares e restaurantes da Região Metropolitana de Campinas devem abrir no domingo do Dia das Mães e, entre eles, 78% esperam faturar mais que no ano passado, segundo levantamento da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). A maioria projeta crescimento de até 20% nas vendas, mas 8% estimam aumento entre 21% e 30%, e outros 8% apontam alta superior a 30%.

Para André Mandetta, presidente da Abrasel Regional Campinas, a data tem um forte impacto no setor. “O Dia das Mães é a segunda data mais importante para os restaurantes e bares”, afirma. Já o presidente da Abrasel nacional, Paulo Solmucci, reforça o otimismo: “Há aquecimento na demanda e temos, logo em seguida, o Dia dos Namorados, nossa melhor data no ano”.

Apesar da expectativa positiva, apenas 38% dos estabelecimentos conseguiram repassar a inflação acumulada de 5,48% nos cardápios. Outros 33% não fizeram reajuste algum e 21% reajustaram abaixo do índice inflacionário.