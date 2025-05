Câmara marca 'extraordinárias' para votar salários de R$ 37 mil

A presidência da Setec — envolvida em polêmica recente — ficou de fora desta nova tentativa. O presidente da autarquia, Enrique Lerena, já recebe os R$ 37 mil, fato que gerou desgaste político após revelação de que o pagamento estava sendo feito antes da devida aprovação legislativa. O governo alega que, no caso da Setec, a equiparação já estaria prevista em sua legislação de origem.

A medida tem efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2025 e, segundo o Executivo, busca manter a isonomia com os secretários municipais, cujos vencimentos já foram definidos nesse patamar pela Lei Municipal nº 16.503/2023. Todos os projetos receberam parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade e foram incluídos na pauta após requerimento assinado por 19 vereadores.

A Câmara Municipal de Campinas confirmou para esta quinta-feira (9), às 9h, a realização de sessão extraordinária para votar o pacote de projetos que aumenta os salários dos presidentes da Rede Mário Gatti, do Camprev e da Fundação José Pedro de Oliveira para R$ 37.082,36. A proposta, enviada pelo prefeito Dário Saadi (Republicanos), será analisada em duas votações consecutivas.

Essa é a terceira vez que o Executivo tenta votar o projeto desde dezembro do ano passado, enfrentando erros jurídicos, retirada de pauta e forte resistência da oposição. No fim de abril, a votação foi cancelada após falhas no enquadramento legal — os textos foram enviados como leis ordinárias, e não complementares, o que exigia outro rito.

Apesar da maioria na Casa, o governo tem enfrentado desconforto até mesmo entre aliados, que demonstram receio em sustentar uma pauta impopular. A proposta chega ao plenário sob críticas, principalmente pela insistência do Executivo em aprovar o reajuste em meio à pressão social por melhorias nos serviços essenciais e à cobrança por contenção de gastos públicos.

A sessão será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara.