Campinas realiza 8º Feirão de Emprego com 654 vagas

Nesta sexta-feira, dia 9 de maio, a Prefeitura de Campinas realiza mais uma edição do Feirão de Emprego e Oportunidades, com a oferta de 624 vagas para candidatos de diferentes perfis. O evento será no Teatro Bento Quirino, no Centro, das 9h às 16h, com 11 empresas presentes para realizar entrevistas no local.

Entre as oportunidades, há vagas para aprendizes, pessoas com deficiência, estagiários e trabalhadores em geral. O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) participa com 83 vagas para assistente administrativo, 27 para auxiliar administrativo, 21 para engenharia civil e outras áreas. Os salários variam de R$ 700 a R$ 1.300.

A Guardinha de Campinas oferece vagas de aprendizagem e para PCDs, com remuneração entre R$ 700 e R$ 2.500. Já as empresas DHL, Estapar, GPS, Malka RH, Oba Hortifruti, Soneda Perfumaria, Star Center e TA Consultoria disponibilizam vagas com salários de até R$ 4 mil, com destaque para 150 vagas de auxiliar de logística, 50 de manobrista e 30 de auxiliar de limpeza.