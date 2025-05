PF faz buscas em Campinas em operação contra tráfico de drogas

A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (7), em Campinas, dois mandados de busca e apreensão ligados à segunda fase da Operação Tropeiros, que investiga um esquema de tráfico internacional de drogas com destino à Europa. As ações ocorreram em uma residência e em um escritório de advocacia, mas nenhum material foi apreendido na cidade, segundo a corporação.

A operação é coordenada pela PF do Rio de Janeiro, com apoio do Ministério Público Federal (MPF), e mobilizou cerca de 100 policiais em cinco cidades: Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Campinas e Salvador. Ao todo, foram expedidos 21 mandados de busca, além de medidas judiciais como bloqueio de bens, entrega de passaportes e proibição de deixar o país.

O grupo criminoso investigado é acusado de remeter cocaína à Europa por meio de “mulas”, que recebiam mochilas e malas preparadas para ocultar a droga. As apurações indicam que empresários, doleiros, um gerente bancário e um advogado atuavam na logística e no financiamento do esquema.