Bebê nasce em carro e guardas ajudam casal no Centro de Campinas

Dois guardas municipais auxiliaram um casal após o nascimento de um bebê dentro de um veículo, no Centro de Campinas, no final da tarde de terça-feira (6). Os agentes estavam em patrulhamento quando foram abordados por um homem pedindo ajuda urgente: sua companheira estava em trabalho de parto a caminho do hospital.

Os guardas prontamente prestaram apoio e, ao se aproximarem do carro, perceberam que o bebê já estava coroando. Poucos instantes depois, com o último esforço da mãe, o menino nasceu nos braços do pai, com auxílio dos agentes.

O Resgate foi acionado e encaminhou mãe e filho ao Hospital Samaritano, acompanhados pela equipe da Guarda Municipal. Ambos passam bem. O pai e a mãe têm 28 anos.