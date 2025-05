Tempo firme e calor de até 30°C marcam quarta na RMC

O tempo segue firme nesta quarta-feira (7) na Região Metropolitana de Campinas (RMC), com céu claro e presença de nuvens altas e esparsas. As temperaturas devem subir ao longo do dia, podendo atingir até 30°C, enquanto à noite caem para cerca de 17°C. A possibilidade de chuva é baixa.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, o padrão atmosférico é típico do início da estação seca no Sudeste, o que pode fazer com que a umidade relativa do ar fique próxima de 40%, sem atingir níveis críticos à saúde humana (inferiores a 30%).