Emdec aplica 1.485 multas em 34 operações durante abril

As blitze, realizadas em conjunto com a Guarda Municipal, Polícia Militar, Detran-SP e o Comando de Policiamento de Trânsito, abordaram cerca de 1,3 mil veículos e 1,5 mil pessoas em 34 operações. Destas ações, 247 veículos foram removidos ao Pátio Municipal , incluindo 145 motos e 101 automóveis .

Além de liderarem os registros de infrações, motociclistas e garupas também representam quase metade das vítimas fatais no trânsito de Campinas em 2024 . Dos 155 óbitos contabilizados até o momento , 72 envolvem esse público . No primeiro trimestre deste ano, das 14 mortes registradas em vias urbanas, sete eram de motociclistas .

Entre as principais irregularidades observadas, destacam-se:

Alterações irregulares na iluminação dos veículos (130 autuações, 8,7%)

Falta do cinto de segurança (126 autuações, 8,5%)

Escapamentos com defeito ou adulterados (117 autuações, 7,9%)

Condutores sem habilitação (73 autuações, 5%)

Veículos com licenciamento vencido (71 autuações, 4,8%)

Duas operações foram dedicadas à fiscalização de alcoolemia, com 133 testes de bafômetro realizados e duas autuações nas avenidas Ruy Rodriguez e das Amoreiras.

No acumulado do ano, a Emdec já realizou 106 blitze integradas, o que representa mais de 83% do total de 2024, e aplicou 3.823 multas, das quais 2,8 mil foram direcionadas a motociclistas. As ações seguirão sendo intensificadas, com foco nas regiões de maior movimento e índice de acidentes.