Dario envia projeto para criar Secretaria da Mulher e mira PL

Além disso, a criação da secretaria também reforça a aliança política entre o governo e o PL , que hoje conta com cinco vereadores na Câmara, mesmo número de cadeiras que os partidos mais fortes da base governista: Republicanos e PSB. A proposta, portanto, também é lida nos bastidores como um gesto de reconhecimento à força do partido na composição da base aliada. A sigla, atualmente, detém duas secretarias: gestão e controle, com Professor Alberto, e Urbanismo, com Carolina Baracat.

A proposta foi protocolada no Legislativo no dia 28 de abril, acompanhada da mensagem oficial assinada pelo prefeito Dário Saadi (Republicanos) , que justifica a iniciativa como resposta à necessidade de institucionalizar a política para mulheres e de atender a um compromisso de campanha firmado durante o processo eleitoral . Com a nova secretaria, a política de gênero será desvinculada da atual pasta de Desenvolvimento e Assistência Social e passará a contar com estrutura e orçamento próprios.

Apesar da apresentação do projeto, nenhum nome foi ventilado para assumir o comando da nova secretaria. Nos bastidores, a vereadora Débora Palermo (PL) aparece como uma indicação natural, mas interlocutores do “Quarto Andar” do Paço Municipal afirmam que a escolha será definida pelas instâncias superiores do partido, com aval da atual secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, também do PL.

O texto do projeto ainda prevê a criação de unidades administrativas próprias, o remanejamento e redenominação de cargos já existentes, além da criação de gratificações específicas, tudo em conformidade com as Leis Complementares vigentes. Segundo o Executivo, não haverá impacto orçamentário com novas contratações, já que a estrutura será organizada com base em redistribuições internas.