Serra Negra proíbe queimadas em área urbana e aplica multas

A cidade de Serra Negra aprovou uma nova legislação que proíbe completamente a realização de queimadas nas áreas urbanas, mesmo que sejam pequenas e decorrentes da limpeza de quintais ou terrenos. A Lei Municipal 4.769 altera o texto anterior de 2016 e suprime o trecho que permitia o uso de fogo para queima controlada de folhas e galhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com a mudança, o único uso de fogo autorizado na área urbana passa a ser para fogueiras festivas, e ainda assim com restrições rígidas, como o uso exclusivo de madeiras de espécies exóticas, vedando o uso de espécies nativas da Mata Atlântica, e com a obrigação de apagar o fogo ao final do evento.

A zona rural permanece regida por legislações estaduais e federais específicas.