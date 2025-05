Valinhos interdita via para obra de drenagem no Country Club

A Prefeitura de Valinhos está em fase final das obras de drenagem na Rua Arcadas do Largo de São Francisco, no bairro Country Club, para resolver um antigo problema de alagamento. A intervenção é necessária após uma obra em um terreno particular ter comprometido a tubulação antiga da via, impedindo o escoamento da água da chuva. Com isso, formava-se uma grande poça na esquina com a Rua Luiz Furlan, deixando a rua de terra intransitável por pelo menos dois anos.

Os trabalhos, iniciados há duas semanas pela Secretaria de Obras Públicas, incluem a instalação de uma nova tubulação com dois metros de profundidade e 160 metros de extensão no trecho entre as ruas Luiz Furlan e Antônio Carlos Brigeiro.

Segundo o secretário Alexandre de Oliveira (Deco), “a passagem da tubulação por toda a extensão da rua foi a única alternativa viável para solucionar o problema de forma definitiva”. Durante a obra, a via continua interditada ao trânsito de veículos.