Consulta da nova licitação do transporte recebe 748 indicações

A minuta do edital está disponível desde o dia 2 de abril e ficará em consulta por 92 dias. Entre os temas mais comentados estão a qualidade da frota, a nova rede de linhas e a tarifa praticada. Após o encerramento da consulta, o edital será consolidado com as contribuições pertinentes e publicado, abrindo prazo de 45 dias úteis para que empresas ou consórcios interessados apresentem suas propostas.

O edital inclui exigência de frota elétrica mínima de 60 ônibus — dez por ano, com cinco por lote, entre o primeiro e o sexto ano do contrato. Além disso, há previsão de ampliação dessa frota por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que poderá financiar outros 256 veículos elétricos.

Entre os investimentos previstos, estão R$ 1 bilhão em renovação de frota nos primeiros cinco anos e R$ 2 bilhões ao longo de 15 anos. O valor total do contrato de concessão será de aproximadamente R$ 11 bilhões.

O novo modelo também incorpora a operação do BRT e do PAI-Serviço, sistema de transporte adaptado para pessoas com deficiência, e implementa um sistema de bilhetagem eletrônica mista, com participação do Poder Público e da Emdec. A remuneração das operadoras estará atrelada ao desempenho e à qualidade dos serviços prestados.