Acidente com vazamento de ácido interdita a Bandeirantes

Um acidente entre duas carretas provocou vazamento de produto químico perigoso e interdição parcial da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas, na madrugada desta terça-feira (6). A colisão ocorreu por volta da 1h20, na altura do km 94,5, sentido Norte (interior).

De acordo com a concessionária CCR AutoBan, uma carreta carregada com **garrafas vazias colidiu na traseira de outra, que transportava 6,5 mil litros de ácido fosfórico, substância classificada como perigosa. Houve vazamento do material, que se espalhou pelo acostamento.

Equipes da empresa ambiental, do Corpo de Bombeiros e da Cetesb foram acionadas e atuam no local desde a madrugada. A faixa 3 e o acostamento seguem interditados, sem previsão de liberação. A empresa ambiental ainda aguarda mais recursos para iniciar o transbordo e a sucção do produto derramado.