Estação Cultura abre inscrições para curso de artes visuais

A Sala dos Toninhos, na Estação Cultura de Campinas, está com inscrições abertas para o curso gratuito “Vivências em Artes Visuais”, que dá continuidade ao projeto iniciado em 2024. Com duração total de 96 horas, as aulas acontecem às sextas-feiras, das 14h às 17h, até novembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O curso tem início no dia 9 de maio e será ministrado pelo artista plástico e arte-educador João Bosco, em parceria com a Rede Usina Geradora. A iniciativa é fomentada pelo Programa FUNARTE de Apoio a Ações Contínuas – Espaços Artísticos, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas.

Destinado a pessoas com 16 anos ou mais, o curso é voltado a quem deseja experimentar e criar no campo das artes visuais e plásticas. São 30 vagas disponíveis, preenchidas por ordem de inscrição.