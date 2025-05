Sumaré promove feirão com 2 mil vagas de emprego

A cidade de Sumaré recebe nesta quarta-feira (7) o Feirão de Emprego, com mais de 2.040 vagas abertas em diversas áreas. O evento ocorre das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 501, Jardim Primavera.

Durante o feirão, cerca de 50 empresas da região estarão recebendo currículos presencialmente e realizando pré-entrevistas com os candidatos.

A programação também contará com orientações jurídicas gratuitas, com foco em direitos trabalhistas, além do atendimento do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), voltado especialmente para pessoas com deficiência (PCDs).