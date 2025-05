Mãe proíbe filha de sair com pai e acaba espancada pelo marido

Segundo o relato do homem à equipe policial, ele pretendia levar a filha até o Centro de Sumaré , mas, como a esposa não permitiu , a discussão evoluiu para agressões físicas .

Um homem foi preso em Sumaré após espancar a própria esposa , em um caso de violência doméstica registrado no domingo (5) . A agressão ocorreu após uma discussão , quando a mulher impediu que ele levasse a filha do casal ao Centro da cidade sem a sua presença .

Ambos foram conduzidos ao Distrito Policial para as medidas cabíveis. A vítima foi levada ao Pronto Socorro, onde as lesões foram confirmadas por atendimento médico, resultando na voz de prisão em flagrante do agressor.