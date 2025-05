GM vai buscar suspeito de roubo e encontra casa cheia de drogas

A Guarda Municipal de Campinas apreendeu 1.658 porções de drogas — entre crack, haxixe, maconha e cocaína — além de um revólver calibre 32, R$ 1.241,30 em dinheiro e quatro balanças de precisão, em uma residência no bairro DIC I, na tarde de segunda-feira (5).

Equipes do Grupo de Ações Especiais (GAE) e do Setor de Inteligência foram ao local após receberem denúncia de que um homem envolvido no roubo de um veículo, ocorrido na última sexta-feira, poderia estar no imóvel. O suspeito não foi localizado, mas a mãe dele autorizou a entrada dos agentes.

Dentro da casa, os guardas encontraram uma arma de fogo escondida em um guarda-roupa, além das porções de entorpecentes, dinheiro e equipamentos usados no tráfico. A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas.