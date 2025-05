Tempo segue estável e sem mudanças até quinta-feira

A terça-feira (6) será de tempo predominantemente estável na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Poucas nuvens são observadas e há baixa possibilidade de chuva ao longo do dia.

A previsão do tempo indica que as mesmas condições devem persistir nos próximos dois dias, sem alterações significativas no padrão atmosférico. As temperaturas ficam entre 15°C e 28°C, sendo as mínimas registradas durante a madrugada e início da manhã.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).