Van pega fogo e bloqueia faixa da Campinas-Mogi

Um incêndio em uma van mobilizou equipes de resgate e causou bloqueio parcial na Rodovia SP-340, em Campinas, no início da tarde desta segunda-feira (5). O incidente ocorreu por volta das 12h30, na altura do km 121,7, sentido Norte.

Segundo informações repassadas pelo condutor, o veículo Iveco Daily trafegava pela faixa 3 quando o motorista percebeu fumaça saindo da parte frontal da van. Ele conseguiu manobrar e imobilizar o veículo no acostamento, onde as chamas se espalharam. Apesar do susto, o motorista não se feriu.

Equipes da Renovias, Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros atuaram rapidamente e conseguiram debelar o fogo. A faixa 3 ficou bloqueada por aproximadamente 50 minutos e foi liberada às 13h15. O acostamento segue interditado até a retirada da van, que permanece no gramado lateral aguardando guincho da seguradora.