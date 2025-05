Dário define e Cirilo será o novo Secretário de Habitação

O vereador Luiz Cirilo (Podemos) tomará posse como novo secretário de Habitação de Campinas nesta quarta-feira (7), às 15h45. A nomeação, articulada desde o fim das eleições municipais, marca uma reacomodação no primeiro escalão da gestão do prefeito Dário Saadi (Republicanos) e cumpre um compromisso político assumido ainda no período pós-reeleição.

Cirilo chegou a ser cotado para assumir a Secretaria de Clima, mas o cargo ficou com Adegas Jr., também do Podemos. A solução veio com a reestruturação da Secretaria de Habitação, que agora passa a funcionar de forma autônoma em relação à COHAB-Campinas, antes atrelada à pasta.

A mudança estrutural foi viabilizada por um projeto de lei do Executivo, aprovado pela Câmara, que desvinculou a presidência da COHAB da chefia da secretaria, seguindo um modelo similar já aplicado em outras áreas da administração, como a Saúde (Rede Mário Gatti) e os Transportes (Emdec).