MP investiga contrato milionário de reestruturação da Câmara

6. Acerca da antecipação de pagamento, a legislação define como possível desde que propicie sensível economia de recursos ou quando representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço. A medida resultou em vantagem econômica na ordem de 15% do montante antecipado sem que tal antecipação implicasse na assunção de maior risco para o ente público. Assim, houve sensível economia de recursos.

7. A Câmara Municipal de Campinas foi laureada em primeiro lugar no mês de março de 2024 no 4º Prêmio Não Aceito Corrupção na categoria Governança Corporativa com o trabalho intitulado “Transparência Pública como Mecanismo de Combate a Corrupção”. Esse projeto, que recebeu o Selo Diamante da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, também foi o vencedor 3ª Edição do Prêmio ESG Grupo Tribuna na categoria voto popular. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), a Câmara Municipal de Campinas teve seguidamente suas contas aprovadas.

8. Por fim, resta esclarecer que a Câmara Municipal de Campinas está disposta a colaborar com qualquer investigação e preza pela transparência e higidez de seus processos. Assim, a referida contratação foi precedida de regular processo administrativo acessível a qualquer cidadão pelo rito da Lei de Acesso à Informação, o contrato foi publicado em diário oficial e disponibilizado no Portal da Transparência e todos os atos administrativos praticados no curso do expediente que precedeu a contratação foram devidamente motivados e fundamentados.