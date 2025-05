Acidente entre caminhão, moto e carros deixa 5 feridos na SP-340

Um engavetamento envolvendo quatro veículos, incluindo um caminhão e uma motocicleta, causou transtornos na manhã desta segunda-feira (5), na Rodovia Adhemar de Barros (SP-340), em Campinas, na altura do km 120, sentido sul. O acidente teve início por volta das 7h51 e segue em atendimento, com interdição parcial da via.

Segundo informações da concessionária Renovias, foram registradas cinco vítimas com ferimentos leves. Entre os envolvidos estão ocupantes de dois automóveis, uma motocicleta e um caminhão que transportava ferramentas de trabalho. A colisão múltipla foi seguida de tombamento de moto e capotamento, provocando bloqueios na faixa 4 e acostamento da pista sul.

O tráfego na região foi prejudicado, e equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e da própria concessionária foram mobilizadas para o atendimento. Um dos automóveis, um Ford Royale, evadiu-se do local após o acidente.