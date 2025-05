Uniforme escolar finalmente começa a ser entregue em Campinas

As escolas serão responsáveis por informar os responsáveis sobre a retirada dos uniformes assim que as peças forem entregues nas unidades.

A Secretaria de Educação investiu R$ 29 milhões na aquisição dos conjuntos, que variam de acordo com a etapa de ensino. Para os alunos da Educação Infantil, o kit inclui 2 calças, 2 bermudas, 2 camisetas de manga longa, 2 camisetas de manga curta, 2 regatas e 2 jaquetas . Já os estudantes do Ensino Fundamental receberão 2 calças, 2 bermudas, 2 camisetas de manga longa, 3 camisetas de manga curta, 2 regatas e 2 jaquetas . Para os alunos da EJA, o kit será composto por 3 camisetas de manga curta, 1 regata e 1 jaqueta .

O processo de compra enfrentou atrasos por conta de uma suspensão determinada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) no início do ano. A interrupção foi motivada por uma representação cautelar da advogada Greyza Mitiko Ayacida, que questionou o prazo de 10 dias dado para apresentação das amostras pelos concorrentes do edital, além da proibição da participação de empresas em consórcio.

O TCE decidiu que o prazo deveria ser ampliado para 15 dias, mas manteve a decisão da Prefeitura de restringir a participação a empresas individuais, entendendo que a Secretaria de Educação estava correta nesse ponto. Após ajustes, o edital foi reaberto em fevereiro e o processo seguiu até a conclusão da compra.

Com a chegada dos uniformes, a Prefeitura espera regularizar o fornecimento das peças, que são fundamentais para a padronização e identificação dos estudantes da rede municipal.