Campinas contrata pediatras para enfrentar doenças respiratórias

Campinas enfrenta um momento crítico com o aumento expressivo de doenças respiratórias em crianças, o que tem pressionado a rede pública de saúde e levado a prefeitura a adotar medidas emergenciais. A mais recente é a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária de 12 médicos pediatras emergencistas, que devem atuar a partir do dia 16 de maio, principalmente na Unidade Pediátrica Mário Gatinho e, conforme a demanda, em outras unidades da Rede Mário Gatti.

A contratação ocorre em meio a um cenário de superlotação e medidas excepcionais, como a suspensão do ponto facultativo na última sexta-feira (feriado de 1º de maio) e abertura dos centros de saúde no sábado para tentar desafogar os hospitais. Além disso, a prefeitura já ampliou o número de leitos infantis, suspendeu férias e licenças dos servidores da assistência pediátrica e reorganizou escalas de plantões e estágios para reforçar o atendimento.

“A contratação vem no momento necessário para atender à crescente demanda que temos no Pronto-Socorro Infantil”, afirmou Edson Bezerra, diretor técnico da unidade. Segundo ele, a meta é reforçar a triagem e acelerar o encaminhamento de casos graves para internações, especialmente em crianças com menos de um ano, mais afetadas nesta época.