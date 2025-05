Reforma administrativa em Sumaré reduz estrutura em 20%

A Prefeitura de Sumaré iniciou uma ampla reforma administrativa para cumprir determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, com foco na reestruturação de cargos comissionados e redução da máquina pública. O decreto com as mudanças foi publicado no Diário Oficial do Município.

A medida atende a exigências constitucionais e busca alinhar os cargos de confiança, como superintendentes, gerentes e assessores, às normas da Constituição Federal e Estadual, limitando-os a funções de direção, chefia ou assessoramento. Como resultado, parte dos cargos será extinta e outra parte renomeada para atender ao vínculo de confiança exigido.

A previsão é de corte de cerca de 20% na estrutura administrativa, com impacto direto sobre cargos comissionados. Alguns dos servidores exonerados poderão ser recontratados em funções compatíveis com a legislação.