Idoso atinge adolescente com moto elétrica e fica em estado grave

Um grave acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta motorizada deixou um idoso de 66 anos ferido em estado gravíssimo no final de semana, em Mogi Mirim. A outra vítima é um adolescente de 14 anos, que teria desrespeitado a sinalização de trânsito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo relatos de testemunhas, o motociclista seguia no sentido bairro-centro, quando o adolescente, que saía da Rua Tom Jobim, avançou a via sem respeitar a preferência. O impacto frontal foi tão forte que os dois foram arremessados ao chão.

O socorro foi acionado imediatamente, com a atuação do Corpo de Bombeiros Municipais, Guarda Civil Municipal e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).