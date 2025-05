Policiais ajudam mulher a dar à luz em casa em Americana

Uma ocorrência inusitada mobilizou a Polícia Militar na madrugada deste domingo, 4, em Americana (SP). Por volta das 4h, uma mulher de 34 anos entrou em trabalho de parto em casa, no Jardim da Paz, e acabou sendo auxiliada por policiais no nascimento da filha, Hadassa.

De acordo com a PM, a gestante começou a sentir fortes contrações e não conseguiu tempo hábil para chegar ao hospital. Vizinhos acionaram os policiais, que encontraram o portão fechado e ouviram os gritos da mulher do lado de fora.

Ao acessarem a residência, os agentes se depararam com a mulher já em estágio avançado de parto. Diante da urgência, os policiais realizaram os primeiros atendimentos e acompanharam o nascimento da bebê, limpando as vias aéreas da recém-nascida e prestando os cuidados iniciais até a chegada do Corpo de Bombeiros.