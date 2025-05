Emdec monta operação no entorno do Brinco para Guarani x Botafogo

A Emdec vai promover bloqueios e interdições no trânsito no entorno do Brinco de Ouro da Princesa, neste domingo (4), por conta da partida entre Guarani e Botafogo da Paraíba, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A bola rola às 19h, mas a operação começa ainda na madrugada.

Estão previstas reservas de vagas a partir da meia-noite em trechos das avenidas Imperatriz Dona Tereza Cristina e Guarani, e nas ruas Conde D’Eu, Roberto Gomes Pedrosa e Avelino do Amaral. Já os bloqueios viários começam às 17h, com interdição total do tráfego em nove cruzamentos próximos ao estádio, além de um pré-bloqueio na Rua Conde D’Eu, na altura da Avenida Dr. Arlindo Joaquim de Lemos.