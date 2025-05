Setor de flores prevê alta nas vendas para o Dia das Mães

O Dia das Mães, comemorado em 11 de maio, deve impulsionar em até 10% as vendas de flores e plantas ornamentais em 2025, segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor). A data é a mais importante do setor e representa cerca de 16% de todo o volume anual comercializado no Brasil. No Ceaflor, importante centro de distribuição em Campinas, produtores apostam no otimismo e já ampliaram a produção em até 20% para atender à demanda crescente.

As rosas e orquídeas seguem como campeãs de vendas, mas há espaço também para violetas, suculentas, begônias e kalanchoes. O comerciante Daniel Silva, da Flor Fácil, destaca a força do mercado neste ano. “Projetamos aumento de 20% nas vendas, e lançamos a linha 'Pronto para Você', com buquês e arranjos prontos para floriculturas, gardens e empresas”, afirma.

Na produção de flores em vaso, as violetas se destacam pelo custo acessível. O produtor Edson Vital, da Vital Flores, afirma que mesmo com produção ampliada em 20%, só conseguirá atender 70% dos pedidos. A explicação está no crescimento da demanda e no bom desempenho das plantas graças ao clima favorável.