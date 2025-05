Dois morrem após carro atropelar cavalos na Zeferino Vaz

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida na madrugada deste sábado (3) após um grave acidente na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Artur Nogueira. O carro em que elas estavam atropelou dois cavalos que invadiram a pista, perdeu o controle, bateu contra a mureta de concreto e capotou.

A tragédia aconteceu por volta das 3h da manhã no km 148,2, no sentido norte da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo trafegava na faixa da direita quando se deparou com os animais e não teve tempo de frear ou desviar. Após o atropelamento, o carro cruzou a pista, colidiu com a mureta central e capotou.

Os dois cavalos morreram no local, assim como dois ocupantes do veículo. Uma terceira vítima foi socorrida com ferimentos moderados. O modelo do carro envolvido é um Chevrolet Prisma.