Cão do Baep encontra drogas até em churrasqueira

O cão policial K-9 Blitz, do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), ajudou os policiais a localizarem drogas, celulares e dinheiro em uma casa no bairro Parque Universal, em Campinas. Um homem de 45 anos foi preso e o caso foi registrado no plantão da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento quando desconfiaram da atitude do homem e realizaram a abordagem. No quintal da residência, encontraram dinheiro em espécie e um simulacro de arma de fogo sobre uma mesa.

Na sequência da diligência, os policiais localizaram, na lateral da porta da cozinha, mais uma quantia em dinheiro, drogas e anotações de contabilidade do tráfico. O homem confessou estar envolvido no comércio de entorpecentes e apresentou uma sacola com mais drogas, escondida na churrasqueira nos fundos do imóvel.