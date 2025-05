Fim de semana será de tempo firme em Campinas

Campinas terá um final de semana com clima típico de outono: céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva e temperaturas amenas pela manhã, com elevação gradativa ao longo do dia. No sábado (3), os termômetros variam entre 15°C e 26°C, com sol predominante e aumento de nuvens à tarde.

Já o domingo (4) será um pouco mais quente, com mínima de 16°C e máxima de 28°C, mantendo a condição de tempo firme. O vento sopra fraco e a umidade do ar varia entre 48% e 85%, o que exige atenção com hidratação e exposição prolongada ao sol.

A expectativa para os próximos dias é de elevação nas temperaturas, com máximas que poderão ultrapassar os 30°C na próxima semana, indicando o retorno do calor em plena estação outonal.