Emdec monta operação de trânsito para jogo da Ponte no sábado

A Ponte Preta enfrenta o Anápolis neste sábado (3), às 19h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Para garantir a segurança e fluidez no tráfego da região, a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) montou uma operação especial de trânsito.

As ações começam ainda na madrugada de sábado, com a reserva de vagas de estacionamento em trechos das ruas Cásper Líbero e Capitão Pedro de Alcântara. A partir das 7h, uma viatura da Emdec circulará para coibir estacionamentos irregulares nos pontos previamente sinalizados.

Os bloqueios viários no entorno do estádio terão início às 17h, com nove pontos de interdição total, incluindo: