Homem é preso após esfaquear e esquartejar cachorro da família

Um engenheiro foi preso na tarde desta quinta-feira (1º) após ser flagrado mutilando o cachorro de estimação da família com uma faca de serra, em Sumaré. Segundo a Polícia Civil, a esposa do suspeito presenciou o ataque e acionou as autoridades imediatamente.

De acordo com os relatos policiais, o homem agiu com tamanha crueldade que chegou a quebrar o cabo da faca pela força aplicada durante o esquartejamento do animal.

O suspeito, identificado como engenheiro de uma empresa local, foi encaminhado para avaliação psiquiátrica sob escolta policial, antes de ser levado ao 1º Distrito Policial de Sumaré.