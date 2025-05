Clima firme e temperaturas amenas em Campinas neste fim de semana

O tempo em Campinas será típico de outono neste fim de semana, com manhãs frias e tardes mais agradáveis, sem previsão de chuva. Nesta sexta-feira (2), os termômetros devem variar entre 15°C e 26°C, com céu claro ao longo do dia e aumento de nebulosidade à noite, mas sem precipitações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No sábado (3), o cenário se mantém: sol desde cedo, aumento de nuvens à tarde e temperaturas amenas, variando entre 15°C e 26°C. Já no domingo (4), as temperaturas sobem um pouco, com mínima de 16°C e máxima de 27°C, mas o clima segue firme, com céu parcialmente nublado e nenhuma chance de chuva, segundo os dados meteorológicos.

Mesmo com alguma nebulosidade em determinados momentos, o clima estável e seco deve prevalecer até o início da próxima semana, favorecendo atividades ao ar livre e deslocamentos tranquilos pela cidade.