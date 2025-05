Bares e restaurantes demitem mais do que contratam em março

O setor de bares e restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (RMC) terminou o mês de março com mais demissões do que admissões, acompanhando o cenário de retração registrado em todo o país. Segundo o Caged, foram 3.128 contratações contra 3.322 desligamentos, gerando um saldo negativo de 194 postos de trabalho com carteira assinada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Apesar do desempenho fraco no mês, o setor acumula saldo positivo de 422 vagas formais no primeiro trimestre de 2025. A retração é atribuída a um ajuste natural após o grande volume de admissões em fevereiro, quando foram criados 847 postos.

Entre as cidades com pior desempenho estão Americana (-53), Indaiatuba (-36), Hortolândia e Valinhos (-25 cada). Campinas, embora tenha registrado leve crescimento, criou apenas 16 novas vagas no mês.