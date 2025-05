Bosque do Jequitibás recebe Festival de Orquídeas e Suculentas

O Bosque dos Jequitibás, um dos principais pontos turísticos de Campinas, será palco neste fim de semana do Festival de Orquídeas, Suculentas e Jardins. A entrada é gratuita e o público poderá apreciar mais de 6 mil flores e plantas ornamentais, com destaque para espécies raras e exóticas.

O evento começa no sábado, 3 de maio, das 9h às 18h, e segue no domingo, 4 de maio, das 9h às 16h. Entre os destaques estão as orquídeas Walkeriana e Cattleyas, conhecidas por suas cores vivas e aromas de mel e chocolate, além de espécies menos comuns como a Orquídea Negra, Baunilha e Sophronitis.

De acordo com o organizador Bento Souza, esta é a retomada do festival no Bosque após três anos sem edições no local. “Com certeza o visitante ficará encantado com várias espécies diferentes”, afirmou.