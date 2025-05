Vazamento de combustível gera operação ambiental emergencial

Uma operação ambiental de contenção e remediação foi montada em Paulínia após o tombamento de um caminhão-tanque com 45 mil litros de gasolina, na madrugada de terça-feira (29), no km 120 da Rodovia Zeferino Vaz (SP-332). Cerca de 35 mil litros de combustível vazaram em uma área de preservação próxima à zona de amortecimento da Mata de Santa Genebra.

O acidente, que provocou a interdição total da rodovia nas primeiras horas da manhã, mobilizou profissionais da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), Cetesb, Defesa Civil e Secretaria de Meio Ambiente de Paulínia, além da empresa especializada Ambipar, responsável pela limpeza e transporte do solo contaminado para um aterro químico em Sorocaba.

A operação deve durar até dez dias, com foco principal em evitar a contaminação do Ribeirão Quilombo e conter o risco de incêndios nas áreas de vegetação sensível. Para isso, estão sendo utilizadas barreiras flutuantes, caminhões com bombas sugadoras e retroescavadeiras, que atuam na drenagem de gasolina acumulada em áreas encharcadas.