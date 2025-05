Campinas encerra fase 1 da troca de lâmpadas após atraso e TAC

A Prefeitura de Campinas concluiu nesta quarta-feira (30) a primeira fase da modernização da iluminação pública, prevista no contrato de concessão firmado com o consórcio Conecta Campinas. A entrega, que deveria ter sido concluída em junho do ano passado (naquele momento com 40%), ocorreu com quase um ano de atraso. O processo foi marcado por falhas, ameaças de rompimento, aplicação de multas e a formalização de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para garantir o cumprimento de um novo cronograma.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Esta etapa, chamada Marco 1, contemplou a instalação de luminárias de LED em 40.450 pontos da cidade, além da implantação de iluminação especial em monumentos, praças, bosques, parques e 1.000 faixas de pedestres. De acordo com a administração municipal, a substituição das lâmpadas gerou economia mensal de aproximadamente R$ 900 mil na conta de energia.

Com a entrega formal da primeira fase, a cidade inicia a partir de 1º de maio o Marco 2 da concessão, que deve modernizar outros 40 mil pontos de iluminação até 31 de outubro de 2025. A terceira e última fase, Marco 3, está prevista para ser concluída até abril de 2026.