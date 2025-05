PM impede golpe de R$ 130 mil com empresa fantasma em Campinas

A Polícia Militar de Campinas prendeu dois homens moradores de Santo André que tentavam aplicar um golpe de R$ 130 mil contra uma empresa da cidade. A prisão aconteceu na quarta-feira (30), no bairro Jardim do Lago.

Policiais do 47º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) faziam patrulhamento pela Rua Marcelina Paschoal quando notaram um Honda Fit estacionado próximo a um bar, com duas pessoas dentro, abaixadas no banco.

Ao serem abordados, os suspeitos entraram em contradição nas respostas, mas logo confessaram o esquema criminoso. Segundo relataram, falsificavam dados e criavam empresas fantasmas com alto score em instituições financeiras, possibilitando compras de alto valor.