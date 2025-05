Polícia apreende 22 t de cigarros ilegais e prende 18 paraguaios

A Polícia Civil de Campinas apreendeu 22 toneladas de cigarros ilegais em uma fábrica clandestina durante uma operação deflagrada na quarta-feira (30) nas cidades de Americana e Amparo. A ação foi conduzida pela Deic (Divisão de Investigações Criminais de Campinas) e resultou na prisão de 25 pessoas.

A investigação teve início em outubro de 2024, após a prisão de um homem em Jaguariúna, flagrado com cigarros falsificados oriundos do Paraguai. Com o avanço das apurações, a polícia identificou cinco endereços suspeitos de envolvimento na produção e distribuição da mercadoria ilegal.

A primeira diligência foi realizada em Amparo, onde quatro pessoas foram presas. No local, os agentes apreenderam 87 caixas de fumo, somando quase 22 toneladas, além de uma prensa industrial, 32 palets de embalagens com marcas paraguaias, veículos e outros materiais usados no esquema.