Motociclista de 29 anos morre após bater em caminhão em Campinas

Ao descer para verificar, o condutor viu o motociclista caído no solo e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) , que constatou o óbito no local .

Segundo o boletim de ocorrência , o acidente ocorreu por volta das 15h30 . O motorista do caminhão estava parado na Rua Padre João Batista de Carvalho , aguardando o semáforo que dá acesso à Avenida John Boyd Dunlop abrir, quando sentiu um impacto na traseira do veículo .

Um motociclista de 29 anos morreu na tarde de quarta-feira (30) após um acidente no bairro Jardim Pauliceia , em Campinas . A vítima, identificada como João Paulo Barbosa Soares da Silva , colidiu a moto que pilotava na traseira de um caminhão . O caso foi registrado no plantão da 2ª Delegacia Seccional da cidade .

A faixa da direita da via foi parcialmente bloqueada para o atendimento da ocorrência e a realização da perícia técnica. Já no período da noite, toda a via foi interditada para a remoção do corpo pela Setec.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Não há informações sobre horário e local do velório e sepultamento.