Feriado do Trabalhador tem manhã fria e sol na RMC

O feriado do Dia Internacional do Trabalhador começou com temperaturas na casa dos 14°C na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A quinta-feira (1º) segue com tempo estável e sem previsão de chuvas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a previsão do tempo, o dia será de predomínio de sol, com momentos de céu parcialmente nublado à tarde. Também são esperados períodos de ventos moderados no início e no fim do dia. As temperaturas permanecem relativamente amenas, principalmente nas mínimas.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).