Campinas inicia ações contra seca e incêndios florestais

A Prefeitura de Campinas inicia nesta quinta-feira (1º) a Operação Estiagem 2025, com medidas de prevenção e resposta a riscos provocados pelo tempo seco, como queimadas e baixa umidade do ar. As ações seguem até 30 de setembro e podem ser prorrogadas conforme as condições climáticas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Neste ano, a principal novidade é a instalação de um reservatório com 100 mil litros de água no Pico das Cabras, em Sousas, para reforçar o combate a incêndios florestais. A estrutura atenderá especialmente áreas como Sousas e Joaquim Egídio, onde em 2024, cerca de 120 hectares de mata foram destruídos pelo fogo.

A Defesa Civil coordena a operação em conjunto com secretarias e órgãos como Sanasa, Emdec e Fundação Mata Santa Genebra. Um novo drone com sensor térmico será usado para monitoramento aéreo, mesmo em dias de vento intenso, e a operação já conta com vistorias, treinamentos e mapeamento de áreas de risco.