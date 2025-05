Obras viárias projetam 24,6 mil empregos em Campinas e região

O programa SP pra Toda Obra, do governo estadual, deve gerar 24.690 postos de trabalho na região de Campinas com obras rodoviárias executadas pelo DER e por concessionárias fiscalizadas pela Artesp. As melhorias incluem intervenções já entregues, em andamento e previstas, com foco na modernização e ampliação da malha viária estadual.

Na região, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é responsável por obras que devem criar 11.490 vagas, enquanto as concessionárias somam 13.200 empregos estimados. As intervenções incluem duplicações, restaurações, construção de acessos e contornos urbanos.

Em todo o estado de São Paulo, o programa prevê R$ 30 bilhões em investimentos, com 252 mil empregos projetados. Já foram iniciadas ou entregues mais de 1.500 obras, cobrindo 22,3 mil quilômetros de rodovias.