Campinas tem 22 bairros com alto risco de transmissão de dengue

A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou nesta quarta-feira (30) a 17ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, com a identificação de 22 bairros com alto risco de transmissão da dengue. A lista, atualizada semanalmente, é utilizada para orientar ações de controle do Aedes aegypti e reforçar a comunicação com moradores dessas regiões. Cidade tem mais de 26 mil casos e três mortes este ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A medida coincide com a realização do 7º Mutirão Municipal de prevenção à dengue, iniciado nesta quarta, das 8h às 17h, em dez bairros. O ponto de partida foi a Praça de Esportes Dr. Roberto Ângelo Barbosa, na Vila 31 de Março. Também foram visitadas residências e comércios no Jardim Novo Flamboyant, Jardim Flamboyant, Parque Brasília, Jardim Boa Esperança, Vila Lafayette Álvaro, Jardim Líria, Jardim Conceição, Vila Madalena e Vila Tofanello.

Mais de 100 profissionais participaram da força-tarefa, entre agentes de saúde, trabalhadores da empresa Impacto Controle de Pragas, equipes de Serviços Públicos e integrantes do Comitê de Arboviroses. A ação multissetorial conta ainda com o apoio das secretarias de Habitação, Educação, Assistência Social, Clima, Sanasa, Emdec, Defesa Civil e Guarda Municipal.